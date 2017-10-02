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Сергей Ташуев: Кокорин поймал кураж, это может продолжаться долго

Бывший главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев оценил игру нападающего "Зенита" Александра Кокорина (15 голов в 18 играх) в нынешнем сезоне.

"В начале сезона Кокорин забивал и аргументировал это возвращением на родную позицию центрфорварда. Сейчас Роберто Манчини ставит его на фланг, но Александр продолжает забивать. Я связываю это с куражом. Можно говорить о составляющей позитива в его результативности. Игрок почувствовал уверенность, играя чистого форварда, теперь это чувство продолжается по инерции.

Да, позиция на фланге – не его, объем работы более высокий, но хорошее настроение помогает решать определенные эпизоды игры. На классе и с хорошим эмоциональным фоном, например, можно выпрыгнуть чуть выше, чем позволяют реальные физические возможности. Это маленький эпизод, показывающий настрой Кокорина на игру.

Как долго может продолжаться этот кураж? Если не будет травм, то это будет достаточно длительный период. Саша Кокорин сейчас в достаточно хорошей форме, ничто ему не мешает играть. Все хорошо в команде, нет проблем с тренером. Главное, чтобы не было проблем со здоровьем. Пожелаем ему избежать травм", – цитирует Ташуева "Спорт день за днем".
Теги: Ташуев Кокорин
Сегодня, 09:52
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