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Источник: Александру Головину потребуется на восстановление полторы недели

Полузащитнику ЦСКА Александру Головину диагностировали надрыв связок голеностопного сустава. Хавбек выбыл на срок около полутора недель, но он отправится в расположение сборной России, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Головин травмировался в матче 12-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0) 1 октября.

"У Головина надрыв связок голеностопного сустава, выбыл ориентировочно на 1,5 недели. В сборную поедет, врачи там посмотрят, после этого будет принято решение: лечат в клубе или в сборной", - передает слова источника "Р-Спорт".
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 10:21
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№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
опять кони отмазывают своих от сборной


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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