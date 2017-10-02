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Президент ФФУ: очень приятно, что гражданин Бразилии принял украинское гражданство

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал натурализацию бразильского полузащитника "Шахтера" Марлоса.

"Очень приятно, что гражданин Бразилии, который в свое время переехал в Украину и свою футбольную карьеру начинал в Харькове, а потом продолжил в рядах "Шахтера", принял украинское гражданство. Насколько знаю, это решение он принял со взглядом в будущее, с учетом интересов своих детей и семьи. Это не просто персональное решение, а очень ответственный подход.

С точки зрения философии, хочу сразу сказать, что моя цель - это чтобы у нас было как можно больше своих воспитанников, чтобы мы о вопросах натурализации не задумывались. Для этого мы сегодня запустили производство искусственных полей. Чтобы наши футболисты могли быть лучше, сильнее любых игроков со всего мира.

С другой стороны, очень приятно, что в Украине есть возможность раскрыться таким ярким футбольным личностям, как Марлос. Будет играть в сборной или нет - это инициатива тренерского штаба. Думаю, шанс ему предоставят", - цитирует Павелко "Terrikon".

Напомним, ранее сообщалось, что Марлос вызван в сборную Украины на матчи с Косово и Хорватией.
Теги: Марлос Сборная Украины
Сегодня, 10:47
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№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
А, интересно, сало и борщ с пампушками этот новоиспеченный загорелый гражданин полюбил? А "Ще нэ вмерла Украина..." наизусть выучил?
Регистрация: 30.11.2013
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