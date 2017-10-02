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Марлос: буду петь гимн Украины, текст уже немного знаю

Полузащитник "Шахтера" Марлос рассказал о том, что рад будет выступать за сборную Украины.

"Я очень счастлив. У меня появилась возможность, о которой я давно думал. Это было искреннее решение, которое исходило из моего сердца. Это желание говорило за меня громче. Надеюсь, все украинцы будут меня поддерживать. Рад, что и пресса, и люди в отзывах на новость меня поддерживали. А те кто против… Я сделаю все возможное, чтобы они мне поверили и поменяли свое мнение.

Семья меня полностью поддержала. Я советовался с женой и родителями. Это было наше совместное решение, одно из самых важных решений в моей жизни. В Украине я пережил много хороших моментов, рад, что живу в такой стране, где много прекрасных людей.

Когда начинал карьеру в Бразилии, то играл на многих позициях - нападающего и даже опорника. Поэтому прекрасно понимаю, что в сборной Украины Коноплянка и Ярмоленко - это главные игроки. Ярмоленко - очень талантливый футболист. Все мы прекрасно понимаем их уровень, так что где мне скажут играть, там я и буду приносить сборной пользу. Если меня поставят на место Пятова, то буду играть и там.

Я буду петь гимн Украины. Я принял важное решение стать гражданином Украины, поэтому у меня нет страха перед его исполнением. Текст гимна я уже немного знаю. Сейчас могу проговорить текст, но не спеть.

Я отлично понимаю как русский, так и украинский языки. Но у меня еще есть сложности с разговором на этих языках. Эту пресс-конференцию с удовольствием дал бы на русском или украинском. Один на один могу пообщаться, но перед камерами мне сложно.

Сыграть против сборной Бразилии? Если нужно будет, то мы сыграем и покажем сборной Бразилии украинский стиль футбола", - цитирует Марлоса Sport Arena.
Теги: Сборная Украины Марлос
Сегодня, 10:59
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(1)
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 11:42) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Давай, запевай.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:38) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Большого ума не надо запомнить главные слова и смысл гимна незалежной "ще не вмерла україна", хай живе пока, какая страна, такой и гимн.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 11:03) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Марлос: буду петь гимн Украины и скакать на майдане.Могу подносить коктейли молотова.
Регистрация: 4.08.2016
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