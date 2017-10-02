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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Марлос: буду петь гимн Украины, текст уже немного знаю
Полузащитник "Шахтера" Марлос рассказал о том, что рад будет выступать за сборную Украины.
"Я очень счастлив. У меня появилась возможность, о которой я давно думал. Это было искреннее решение, которое исходило из моего сердца. Это желание говорило за меня громче. Надеюсь, все украинцы будут меня поддерживать. Рад, что и пресса, и люди в отзывах на новость меня поддерживали. А те кто против… Я сделаю все возможное, чтобы они мне поверили и поменяли свое мнение.
Семья меня полностью поддержала. Я советовался с женой и родителями. Это было наше совместное решение, одно из самых важных решений в моей жизни. В Украине я пережил много хороших моментов, рад, что живу в такой стране, где много прекрасных людей.
Когда начинал карьеру в Бразилии, то играл на многих позициях - нападающего и даже опорника. Поэтому прекрасно понимаю, что в сборной Украины Коноплянка и Ярмоленко - это главные игроки. Ярмоленко - очень талантливый футболист. Все мы прекрасно понимаем их уровень, так что где мне скажут играть, там я и буду приносить сборной пользу. Если меня поставят на место Пятова, то буду играть и там.
Я буду петь гимн Украины. Я принял важное решение стать гражданином Украины, поэтому у меня нет страха перед его исполнением. Текст гимна я уже немного знаю. Сейчас могу проговорить текст, но не спеть.
Я отлично понимаю как русский, так и украинский языки. Но у меня еще есть сложности с разговором на этих языках. Эту пресс-конференцию с удовольствием дал бы на русском или украинском. Один на один могу пообщаться, но перед камерами мне сложно.
Сыграть против сборной Бразилии? Если нужно будет, то мы сыграем и покажем сборной Бразилии украинский стиль футбола", - цитирует Марлоса Sport Arena.
"Я очень счастлив. У меня появилась возможность, о которой я давно думал. Это было искреннее решение, которое исходило из моего сердца. Это желание говорило за меня громче. Надеюсь, все украинцы будут меня поддерживать. Рад, что и пресса, и люди в отзывах на новость меня поддерживали. А те кто против… Я сделаю все возможное, чтобы они мне поверили и поменяли свое мнение.
Семья меня полностью поддержала. Я советовался с женой и родителями. Это было наше совместное решение, одно из самых важных решений в моей жизни. В Украине я пережил много хороших моментов, рад, что живу в такой стране, где много прекрасных людей.
Когда начинал карьеру в Бразилии, то играл на многих позициях - нападающего и даже опорника. Поэтому прекрасно понимаю, что в сборной Украины Коноплянка и Ярмоленко - это главные игроки. Ярмоленко - очень талантливый футболист. Все мы прекрасно понимаем их уровень, так что где мне скажут играть, там я и буду приносить сборной пользу. Если меня поставят на место Пятова, то буду играть и там.
Я буду петь гимн Украины. Я принял важное решение стать гражданином Украины, поэтому у меня нет страха перед его исполнением. Текст гимна я уже немного знаю. Сейчас могу проговорить текст, но не спеть.
Я отлично понимаю как русский, так и украинский языки. Но у меня еще есть сложности с разговором на этих языках. Эту пресс-конференцию с удовольствием дал бы на русском или украинском. Один на один могу пообщаться, но перед камерами мне сложно.
Сыграть против сборной Бразилии? Если нужно будет, то мы сыграем и покажем сборной Бразилии украинский стиль футбола", - цитирует Марлоса Sport Arena.
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