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Врач ЦСКА: о сроках восстановления Головина объявим после дополнительного обследования

Срок восстановления полузащитника ЦСКА Александра Головина станет известен в понедельник после дополнительного обследования.

"Естественно, травма требует лечения и определенного срока восстановления. О сроках мы объявим чуть позже после дополнительного обследования, которое пройдет сегодня вечером", - заявил врач армейцев Шагабутдин Керимов, слова которого передает ТАСС.
Теги: ЦСКА Головин
Сегодня, 11:17
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