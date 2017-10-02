Арьен Роббен: в молодежной команде тренируют лучше, чем Анчелотти в "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен раскритиковал работу экс-главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти."В молодежной команде моих сыновей тренируют лучше, чем это делал Анчелотти в "Баварии", - цитирует Роббена журналист ESPN Марк Ловелл в твиттере.Напомним, Анчелотти был отправлен в отставку, новым наставником "Баварии" может стать Томас Тухель, ранее возглавлявший "Боруссию".