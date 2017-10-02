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Арьен Роббен: в молодежной команде тренируют лучше, чем Анчелотти в "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен раскритиковал работу экс-главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти.

"В молодежной команде моих сыновей тренируют лучше, чем это делал Анчелотти в "Баварии", - цитирует Роббена журналист ESPN Марк Ловелл в твиттере.

Напомним, Анчелотти был отправлен в отставку, новым наставником "Баварии" может стать Томас Тухель, ранее возглавлявший "Боруссию".
Теги: Роббен Бавария Анчелотти
Сегодня, 11:30
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№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:25) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
талант игрока оспаривать не стану
но вот говорить за спиной - низко и даже подло
у игроков такая практика сейчас встречается очень часто


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nedva
У Роббена с любым тренером в любой команде были тёрки, а уж сейчас на излёте карьеры- тем более. У Анчелотти трофеев в десятки раз больше, чем у этого интригана, молчал бы уж в тряпочку.

никогда не надо жить прошлым, все меняется. хотя кому я говорю...
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
У Роббена с любым тренером в любой команде были тёрки, а уж сейчас на излёте карьеры- тем более. У Анчелотти трофеев в десятки раз больше, чем у этого интригана, молчал бы уж в тряпочку.
Регистрация: 23.11.2009
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