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Руслан Нигматуллин: "Локомотиву" реально войти в число призеров

Футболистам "Локомотива" по итогам сезона реально попасть в тройку лучших клубов чемпионата России, заявил бывший голкипер "красно-зеленых" Руслан Нигматуллин.

"Очень важно, удастся ли "Локомотиву" сохранить боевой дух к весне, но я верю, что он по итогам сезона может быть в тройке лучших команд. Конечно, цыплят по осени считают, и, естественно, только в конце сезона станет ясно, насколько стабильно команде удастся пройти чемпионат.

В "Локомотив" особо никто не верил. И я, честно говоря, тоже считал, что "Локомотив" пока не готов серьезно бороться. И сейчас меня очень радует, что "Локомотив" ноздря в ноздрю идет с другим лидером – "Зенитом". У всех, конечно, еще будут потери, игр впереди предостаточно. Но то, что "Локомотив" борется за самые высокие места – это здорово, такого давно не было. И, конечно, все это я связываю с приходом Юрия Павловича Семина

Эдер? Семин скрупулезно подходит к усилению своей команды, не берет игроков пачками, тщательно подбирает кандидатуры. Это опыт и мастерство главного тренера подбирать игроков, которые реально усилят команду", - цитирует Нигматуллина "Р-Спорт".
Теги: Нигматуллин Локомотив
Сегодня, 11:51
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
нахождение девок на втором месте-это временное явление!
могу поспорить на 5к..


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -жопой!
Регистрация: 22.05.2015
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