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Понтус Вернблум: спасибо за добрые слова, очень скоро вернусь

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поблагодарил болельщиков за поддержку. Напомним, шведский хавбек получил рваную рану ноги в матче 12- го тура РФПЛ с "Уфой".

"Спасибо за добрые слова. Я очень скоро вернусь", - написал Вернблум с твиттере.
Теги: Вернблум ЦСКА
Сегодня, 12:16
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