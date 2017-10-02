Марио Балотелли нецензурно выругался после поражения от "Марселя" (видео)

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли не смог сдержать эфмоций после поражения от "Марселя" (2:4) в игре первенства Франции.Балотелли открыл счет в матче, затем "Ницца" вела 2:0, но потом пропустила 4 гола."Пропустить 3 гола за 10 минут! Е******ся!" - сказал Балотелли.