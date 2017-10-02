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Марио Балотелли нецензурно выругался после поражения от "Марселя" (видео)

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли не смог сдержать эфмоций после поражения от "Марселя" (2:4) в игре первенства Франции.

Балотелли открыл счет в матче, затем "Ницца" вела 2:0, но потом пропустила 4 гола.

"Пропустить 3 гола за 10 минут! Е******ся!" - сказал Балотелли.

ВИДЕО - здесь

Sports.ru
Теги: Балотелли Ницца
Сегодня, 12:28
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