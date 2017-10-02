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Понтус Вернблум будет восстанавливаться в течение 10 дней

Полузащитника ЦСКА Понтус Вернблума сможет оправиться от травмы и вернуться в строй примерно через 10 дней, информирует "СЭ".

Напомним, что 31-летний швед получил рваную рану ноги в матче 12-го тура премьер-лиги с "Уфой"
Теги: Вернблум ЦСКА
Сегодня, 12:47
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№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:10) #
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online

Цитата: serega_user
кого он сломал?


Мозг он сломал нашему брянскому калеке коллеге...
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:06) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Не торопись, лечись надежно как можно дольше, столько ног соперников останется в целости и сохранности

Опять брешишь)) кого он сломал? Называй по порядку


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не торопись, лечись надежно как можно дольше, столько ног соперников останется в целости и сохранности
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это хорошая новость. Надеюсь сыграет с Краснодаром, а то нам трындец там будет.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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