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Стал известен состав сборной России на матч с командой Южной Кореи

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил состав на товарищеский матч со сборной Южной Кореи.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн», Германия), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

РФС
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:51
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7
(3)
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Цитата: РВСН 86-88
Цитата: serega_user
там еще Дзагоев с разрывом ахилла

во.. и чего ребят дёргать?!

по регламенту он должен прибыть в расположение национальной команды

а разве по регламенту нет возможности произвести замену в списке вызываемых, если игрок 100% принять участие не сможет?Это ж не финальная заявка на участие на ЧМ, ЧЕ или КК


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:10) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: РВСН 86-88
Цитата: serega_user
там еще Дзагоев с разрывом ахилла

во.. и чего ребят дёргать?!

по регламенту он должен прибыть в расположение национальной команды


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 13:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
там еще Дзагоев с разрывом ахилла

во.. и чего ребят дёргать?!


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:57) #
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Цитата: РВСН 86-88
типа едет лечиться в сборной?!

Проверяться на дзюбенирование.
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Александр Головин, Алан Дзагоев

если с первым еще ничего непонятно, то Алана то зачем вызывать, если сказали что он на месяц выбыл?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: РВСН 86-88
"У Головина надрыв связок голеностопного сустава, выбыл ориентировочно на 1,5 недели. В сборную поедет, врачи там посмотрят, после этого будет принято решение: лечат в клубе или в сборной", - передает слова источника "Р-Спорт".
типа едет лечиться в сборной?! flushed

ага, там еще Дзагоев с разрывом ахилла


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 12:54) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
"У Головина надрыв связок голеностопного сустава, выбыл ориентировочно на 1,5 недели. В сборную поедет, врачи там посмотрят, после этого будет принято решение: лечат в клубе или в сборной", - передает слова источника "Р-Спорт".
типа едет лечиться в сборной?! flushed


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
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