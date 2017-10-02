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"Барселона" сегодня проведет внеочередное заседание совета директоров

Внеочередное заседание совета директоров "Барселоны" состоится в понедельник, передает Mundo Deportivo.

Заседание пройдет на домашнем стадионе "сине-гранатовых" "Камп Ноу", после чего участники ответят на вопросы журналистов. По данным СМИ, ранее своих постов лишились вице-президент "Барселоны" Карлес Виларруби и член совета директоров Жорди Монес.

Напомним, матч чемпионата Испании "Барселона" - "Лас-Пальмас" (3:0) прошел без зрителей из-за референдума по вопросу о независимости Каталонии.
Теги: Барселона
Сегодня, 12:55
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