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"Зенит" возобновит тренировки 6 октября

Футболисты "Зенита", которые не были вызваны в свои национальные сборные, соберутся на базе в Удельном парке 6 октября, информирует официальный сайт питерцев.

В сборную России из "Зенита" отправились Андрей Лунев, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз.

Леандро Паредес, Эмануэль Маммана и Эмилиано Ригони приглашены в сборную Аргентины, Миха Мевля отправился в сборную Словении, а Бранислав Иванович - в команду Сербии.
Теги: Зенит
Сегодня, 12:58
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