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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Врач ЦСКА: Головин будет лечиться порядка двух недель на базе ЦСКА
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о сроках лечения полузащитника армейцев Александра Головина.
- Головин будет восстанавливаться от травмы голеностопа порядка двух недель. Будем стараться подготовить его к "Краснодару" (матч состоится 14 октября в Краснодаре. - Прим.). Что касается сборной, то по регламенту он должен прибыть в расположение национальной команды. Но само лечение будет проходить на базе ЦСКА.
- Сколько может пропустить Вернблум?
- Все зависит от того, как быстро будут заживать швы. Ближе к выходным будет понятен срок его восстановления.
- В матче с "Уфой" также получил травму Василий Березуцкий. Сколько пропустит защитник?
- Сегодня вечером будет проведено дополнительное обследование, после которого можно будет говорить о сроках восстановления.
СЭ
- Головин будет восстанавливаться от травмы голеностопа порядка двух недель. Будем стараться подготовить его к "Краснодару" (матч состоится 14 октября в Краснодаре. - Прим.). Что касается сборной, то по регламенту он должен прибыть в расположение национальной команды. Но само лечение будет проходить на базе ЦСКА.
- Сколько может пропустить Вернблум?
- Все зависит от того, как быстро будут заживать швы. Ближе к выходным будет понятен срок его восстановления.
- В матче с "Уфой" также получил травму Василий Березуцкий. Сколько пропустит защитник?
- Сегодня вечером будет проведено дополнительное обследование, после которого можно будет говорить о сроках восстановления.
СЭ
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