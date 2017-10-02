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Врач ЦСКА: Головин будет лечиться порядка двух недель на базе ЦСКА

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о сроках лечения полузащитника армейцев Александра Головина.

- Головин будет восстанавливаться от травмы голеностопа порядка двух недель. Будем стараться подготовить его к "Краснодару" (матч состоится 14 октября в Краснодаре. - Прим.). Что касается сборной, то по регламенту он должен прибыть в расположение национальной команды. Но само лечение будет проходить на базе ЦСКА.

- Сколько может пропустить Вернблум?

- Все зависит от того, как быстро будут заживать швы. Ближе к выходным будет понятен срок его восстановления.

- В матче с "Уфой" также получил травму Василий Березуцкий. Сколько пропустит защитник?

- Сегодня вечером будет проведено дополнительное обследование, после которого можно будет говорить о сроках восстановления.

СЭ
Теги: ЦСКА Головин
Сегодня, 13:06
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
главное - вылечиться до конца и что бы рецидивов не было!


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Регистрация: 27.12.2010
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