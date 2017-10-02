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Антон Шунин обратился к болельщикам "Динамо"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин попросил болельщиков поддержать команду.

"Я сам подошел к болельщикам на выходе со стадиона, и у нас состоялся разговор. Речь была о том, что конкуренты набирают очки, и в этом туре они нас обошли. Болельщики сказали: "Мы приходим на трибуну и болеем за вас, как в последний раз". Их беспокоит то, на каком месте мы находимся. Конечно, это никому не нравится, в том числе и игрокам.

Болельщики высказали свое мнение о нашей игре. Имеют право. Я попросил, чтобы они поддержали команду в непростой момент. Ситуация не плачевная, впереди еще много игр.

Следующий матч – очная ставка со "СКА Хабаровск", который находится рядом в таблице. Я, как и вся команда, понимаю болельщиков – мы сами создали себе непростую ситуацию. Но в наших силах исправить это.

Часто после неудачных игр бывают положительные результаты. Надо двигаться вперед. Мы видим, как болельщики поддерживают нас на трибуне – хочется сказать им спасибо и порадовать результатами", " цитирует Шунина "Чемпионат".
Теги: Шунин Динамо
Сегодня, 13:59
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№6 Написал: Hitman (Сегодня, 14:33) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
Однако эта искусственная куета вам здорово вставила !

когда цска последний раз побеждал зенит?(сезон 2013-14,после этого 8 игр сыграли и не одной победы),мыльте жопы
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:33) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: язва
по совести.. вам бы местами с динамо поменяться

не надо рассказывать про совесть, тем, у которых она с Горбачевым закончилась

Цитата: Работяга
Однако эта искусственная куета вам здорово вставила !

да и "история" им вставила не по-детски.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:21) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: язва
а зенит это искусственная куета от газпрома

Однако эта искусственная куета вам здорово вставила !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№3 Написал: язва (Сегодня, 14:12) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Да нормально вы играете, не переживай, Антоха.

по совести.. вам бы местами с динамо поменяться smirk
динамо ,-это история! а зенит это искусственная куета от газпрома


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минусуют и стучат на этом сайте..-только петухи газпромовские!
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:11) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
если судить объективно, то чисто по факту команда вышла из ФНЛ
вершин ждать смысла нет на данный момент
но и 15 место меня удивляет, если честно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:02) #
  • -1
  •  (7)

Да нормально вы играете, не переживай, Антоха.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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