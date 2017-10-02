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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Антон Шунин обратился к болельщикам "Динамо"
Вратарь "Динамо" Антон Шунин попросил болельщиков поддержать команду.
"Я сам подошел к болельщикам на выходе со стадиона, и у нас состоялся разговор. Речь была о том, что конкуренты набирают очки, и в этом туре они нас обошли. Болельщики сказали: "Мы приходим на трибуну и болеем за вас, как в последний раз". Их беспокоит то, на каком месте мы находимся. Конечно, это никому не нравится, в том числе и игрокам.
Болельщики высказали свое мнение о нашей игре. Имеют право. Я попросил, чтобы они поддержали команду в непростой момент. Ситуация не плачевная, впереди еще много игр.
Следующий матч – очная ставка со "СКА Хабаровск", который находится рядом в таблице. Я, как и вся команда, понимаю болельщиков – мы сами создали себе непростую ситуацию. Но в наших силах исправить это.
Часто после неудачных игр бывают положительные результаты. Надо двигаться вперед. Мы видим, как болельщики поддерживают нас на трибуне – хочется сказать им спасибо и порадовать результатами", " цитирует Шунина "Чемпионат".
"Я сам подошел к болельщикам на выходе со стадиона, и у нас состоялся разговор. Речь была о том, что конкуренты набирают очки, и в этом туре они нас обошли. Болельщики сказали: "Мы приходим на трибуну и болеем за вас, как в последний раз". Их беспокоит то, на каком месте мы находимся. Конечно, это никому не нравится, в том числе и игрокам.
Болельщики высказали свое мнение о нашей игре. Имеют право. Я попросил, чтобы они поддержали команду в непростой момент. Ситуация не плачевная, впереди еще много игр.
Следующий матч – очная ставка со "СКА Хабаровск", который находится рядом в таблице. Я, как и вся команда, понимаю болельщиков – мы сами создали себе непростую ситуацию. Но в наших силах исправить это.
Часто после неудачных игр бывают положительные результаты. Надо двигаться вперед. Мы видим, как болельщики поддерживают нас на трибуне – хочется сказать им спасибо и порадовать результатами", " цитирует Шунина "Чемпионат".
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