Бывший футболист "Динамо" выбран президентом футбольной федерации Литвы

Бывший капитан сборной Литвы Томас Данилявичюс выбран президентом Литовской футбольной федерации (LFF), информирует официальный сайт организации.Данилявичюс был единственным кандидатом на прошедших выборах. Срок полномочий 39-летнего специалиста составит два года."Я отдал футболу большую часть моей жизни и всегда был сторонником командной работы. Я также знаю, что значит быть лидером и пользоваться доверием других людей", - сказал Данилявичюс.