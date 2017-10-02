У бывшего игрока "Арсенала" Эбуэ диагностирован ВИЧ

У экс-игрока лондонского "Арсенала" Эммануэля Эбуэ обнаружены серьезные проблемы со здоровьем, сообщил агент футболиста Текин Биринчи в Facebook. Ранее СМИ сообщили, что у Эбуэ диагностировали ВИЧ."Информация о его здоровье, к сожалению, верна. Но более точные данные мы сможем получить после детальной диагностики крови в Англии. Увы, мы столкнулись с большими проблемами со здоровьем, но пока я не вправе делать какие-либо комментарии по этому поводу. Дождемся результатом анализов, чтобы понять насколько все серьезно", – написал Биринчи.