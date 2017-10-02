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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дубль Иско принёс "Реалу" победу над "Эспаньолом", мадридцы отстают от "Барселоны" на 7 очков
Сборная России собралась в Новогорске (фото)
Сборная России собралась в Новогорске, где начала подготовку к товарищеским матча с командами Южной Кореи и Ирана.
"Сбор в Новогорске начался! Настрой отличный, – сообщает пресс-служба сборной России в твиттере.
"Сбор в Новогорске начался! Настрой отличный, – сообщает пресс-служба сборной России в твиттере.
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