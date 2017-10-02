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Сборная России собралась в Новогорске (фото)

Сборная России собралась в Новогорске, где начала подготовку к товарищеским матча с командами Южной Кореи и Ирана.

"Сбор в Новогорске начался! Настрой отличный, – сообщает пресс-служба сборной России в твиттере.

Теги: Сборная России
Сегодня, 14:32
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№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 14:47) #
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Болеет за:
«Химки»
вот в этой майке одет Кокорин в видео обращении,о чем я писал внизу на ветке..))
Регистрация: 17.03.2008
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