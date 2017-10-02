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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Марио Фернандес: если мы проявим себя на ЧМ, тогда к сборной будут относиться по-другому
Защитник сборной России Марио Фернандес прокомментировал критику в адрес национальной команды.
– Сборную нещадно критикуют, даже когда она того не заслуживает. Взять хотя бы шумиху вокруг рейтинга ФИФА, в котором Россия находится ниже Ямайки. Как к этому относитесь?
– Нормально. Как и в Бразилии, в России очень любят футбол. К нему здесь огромное внимание. Я, правда, не читаю газет, но иногда партнеры переводят мне, что люди говорят о сборной. Скажу так: если мы проявим себя на чемпионате мира-2018, все будет хорошо. И относиться к сборной будут по-другому. Я на это очень надеюсь, - передает слова Фернандеса "Российская газета".
– Сборную нещадно критикуют, даже когда она того не заслуживает. Взять хотя бы шумиху вокруг рейтинга ФИФА, в котором Россия находится ниже Ямайки. Как к этому относитесь?
– Нормально. Как и в Бразилии, в России очень любят футбол. К нему здесь огромное внимание. Я, правда, не читаю газет, но иногда партнеры переводят мне, что люди говорят о сборной. Скажу так: если мы проявим себя на чемпионате мира-2018, все будет хорошо. И относиться к сборной будут по-другому. Я на это очень надеюсь, - передает слова Фернандеса "Российская газета".
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