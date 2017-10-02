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Игорь Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Болельщики ЦСКА признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком армейцев в сентябре.

Голкипер в прошлом месяце принял участие в пяти играх и дважды был признан игроком матча - с "Динамо" (0:0) и "Манчестер Юнайтед" (1:4) в Лиге чемпионов.

По итогам голосования среди болельщиков Акинфеев набрал 43% голосов. Вторым стал полузащитник Александр Головин, а третьим - нападающий Тимур Жамалетдинов.

ПФК ЦСКА
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 15:19
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