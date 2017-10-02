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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Фурсенко посетовал на качество поля в игре "Зенита" с "Анжи"
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко считает, что на результат матча с "Анжи" (2:2) повлияло качество газона на "Анжи-Арене".
"Один из ключевых моментов такого результата – это состояние поля. Команда у нас техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество "поляны" из прошлого века.
На таком газоне в современный футбол играть невозможно. Не такие большие деньги тратятся, чтобы перестелить газон и следить за его состоянием. Функция РФПЛ следить за стадионами, на которых проводится чемпионат. Для того чтобы футбол был более зрелищным, все стадионы надо привести в порядок", – цитирует Фурсенко ТАСС.
"Один из ключевых моментов такого результата – это состояние поля. Команда у нас техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество "поляны" из прошлого века.
На таком газоне в современный футбол играть невозможно. Не такие большие деньги тратятся, чтобы перестелить газон и следить за его состоянием. Функция РФПЛ следить за стадионами, на которых проводится чемпионат. Для того чтобы футбол был более зрелищным, все стадионы надо привести в порядок", – цитирует Фурсенко ТАСС.
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