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Сергей Фурсенко посетовал на качество поля в игре "Зенита" с "Анжи"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко считает, что на результат матча с "Анжи" (2:2) повлияло качество газона на "Анжи-Арене".

"Один из ключевых моментов такого результата – это состояние поля. Команда у нас техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество "поляны" из прошлого века.

На таком газоне в современный футбол играть невозможно. Не такие большие деньги тратятся, чтобы перестелить газон и следить за его состоянием. Функция РФПЛ следить за стадионами, на которых проводится чемпионат. Для того чтобы футбол был более зрелищным, все стадионы надо привести в порядок", – цитирует Фурсенко ТАСС.
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 15:33
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№3 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 15:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фурсетка, чего ты мандишь про поля, при тебе еще хуже были. Позорник
Регистрация: 5.10.2011
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Поле конечно было фиговое и на таком в приличном чемпе играть запретили бы,но поле было равное для всех.Так что надо было просто настроиться и играть в первом тайме,а не лениво ходить по полю.Только и всего.Что не понравилось это прыжки в ноги игроков Анжи.РС так не играл.Никакое желание не оправдывает попытки нанести футболисту намеренно травму.Таким командам не место в вышке.Те,кто радуются посмотрим как на данном огороде сыграете.Сломают ключевого игрока быковатые бородачи тогда может поймете.Обыкновенные костоломы.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Он точно не про Крестовский говорит?
Бомжи, фотки с прошлогоднего Крестовского ему покажите.
Если не понравится, то дайте ему пересмотреть матч с Динамо СПб.
Он же вам три трофея обещал.
Один уже взяли )
Регистрация: 22.09.2007
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