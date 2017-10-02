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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Фанаты "Легии" избили своих игроков после поражения со счетом 0:3
"Легия" в матче 11-го тура чемпионата Польши со счетом 0:3 проиграла "Леху".
Как сообщает Przegl?d Sportowy, когда игроки вышли со стадиона на парковку клуба, которая охраняется, то увидели, ожидающих 50 фанатов. Они решили, что болельщики хотят поговорить с ними, но те сразу набросились на игроков.
Фанаты били футболистов по затылкам и давали им пощечины. После избиения фанаты сказали игрокам, что придут снова, если те будут также играть.
Как сообщает Przegl?d Sportowy, когда игроки вышли со стадиона на парковку клуба, которая охраняется, то увидели, ожидающих 50 фанатов. Они решили, что болельщики хотят поговорить с ними, но те сразу набросились на игроков.
Фанаты били футболистов по затылкам и давали им пощечины. После избиения фанаты сказали игрокам, что придут снова, если те будут также играть.
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