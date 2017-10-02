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Фанаты "Легии" избили своих игроков после поражения со счетом 0:3

"Легия" в матче 11-го тура чемпионата Польши со счетом 0:3 проиграла "Леху".

Как сообщает Przegl?d Sportowy, когда игроки вышли со стадиона на парковку клуба, которая охраняется, то увидели, ожидающих 50 фанатов. Они решили, что болельщики хотят поговорить с ними, но те сразу набросились на игроков.

Фанаты били футболистов по затылкам и давали им пощечины. После избиения фанаты сказали игрокам, что придут снова, если те будут также играть.
Теги: Легия
Сегодня, 19:32
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12
(4)
№12 Написал: Amirovich (Сегодня, 20:03) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Odyssey
это вам не Валера иди сюда пля.. там сразу к делу!


а я знаю, что делают в таких случаях Болельщики-с-децтва -за-зенит..

они переобуваются и начинают с децтва болеть за хоккейный СКА.

идиотина тупорылая . у нас питер болеет за свои питерские команды . даже тосно и мусоров поддерживают многие любители спорта . а ЗЕНИТ и СКА это топ клубы на которые люди ходят как на спектакли . ну вам в своем свинарнике этого не понять .есть пару ебланов из нордиков которые поддерживают коней , хобаровское ска и тд , но это всего ли шь пару ебланов типо как ты .
Регистрация: 28.02.2015
№11 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 19:58) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Przegl?d Sportowy
били футболистов по затылкам и давали им пощечины.

Молодцы, ляхи, просто красавцы: ноги целыми оставили, дают шанс реабилитироваться )))
Регистрация: 21.05.2016
№10 Написал: Виктор Лотов (Сегодня, 19:56) #
  • -3
  •  (3)
online

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Регистрация: 2.10.2017
№9 Написал: casabl (Сегодня, 19:55) #
  • -2
  •  (4)

molot327,
Ну почему же? Есть децкие игры, а есть по-взрослому.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№8 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Идиотизм...
Футбол - это всего лишь игра.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№7 Написал: casabl (Сегодня, 19:53) #
  • -1
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А чо, сдули 0:5, тут же команду отипашили и фсё, какой там разбор игры. Внести в регламент РПФЛ раздел "Права болел".


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№6 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 19:51) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Odyssey
это вам не Валера иди сюда пля.. там сразу к делу!


а я знаю, что делают в таких случаях Болельщики-с-децтва -за-зенит..

они переобуваются и начинают с децтва болеть за хоккейный СКА.


Что поделать, если хоккейного "Зенита"нет. А так... что футбольный, что хоккейный Спартак на хую крутить.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№5 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:49) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Odyssey
это вам не Валера иди сюда пля.. там сразу к делу!


а я знаю, что делают в таких случаях Болельщики-с-децтва -за-зенит..

они переобуваются и начинают с децтва болеть за хоккейный СКА.

да нет.. там просто идёт давление на руководство от фанатов.. как ни странно но Фурсенко всегда имел аккаунт на сайте фанклуба зенита и вёл разговоры там. Вот Дюков нет.
Регистрация: 27.08.2008
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 19:47) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
гы ...хорошо бы у спартачей на практике применить ...так ведь нет же они БИЛЯТЬ для них небожители ЁПТ!
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
динамовские своих шариками обстреливали


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:39) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
это вам не Валера иди сюда пля.. там сразу к делу!


а я знаю, что делают в таких случаях Болельщики-с-децтва -за-зенит..

они переобуваются и начинают с децтва болеть за хоккейный СКА.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:35) #
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
это вам не Валера иди сюда пля.. там сразу к делу!
Регистрация: 27.08.2008
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