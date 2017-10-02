Фанаты "Легии" избили своих игроков после поражения со счетом 0:3

"Легия" в матче 11-го тура чемпионата Польши со счетом 0:3 проиграла "Леху".Как сообщает Przegl?d Sportowy, когда игроки вышли со стадиона на парковку клуба, которая охраняется, то увидели, ожидающих 50 фанатов. Они решили, что болельщики хотят поговорить с ними, но те сразу набросились на игроков.Фанаты били футболистов по затылкам и давали им пощечины. После избиения фанаты сказали игрокам, что придут снова, если те будут также играть.