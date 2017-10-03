Марио Балотелли: не говорите мне, что я испугался бить пенальти

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли прокомментировал мнение болельщиков о том, что он испугался бить пенальти в конце матча чемпионата Франции с "Марселем" (2:4).Исполнять пенальти пошел Алассан Плеа, но он не смог реализовать попытку."Не говорите мне, что я испугался бить пенальти! Я бил пенальти и в более сложных ситуациях, чем эта. Просто хотел помочь товарищу по команде, когда дела у него не ладились. Серьезно. Если кто-то говорит мне, что я боюсь, значит, он никогда не видел, как я играю в футбол, или он идиот", - написал Балотелли в инстаграме.