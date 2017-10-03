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Карим Бензема восстановился после травмы

Нападающий "Реала" Карим Бензема сможет принять участие в матче 8-го тура чемпионата Испании против "Хетафе", сообщает Marca.

Отмечается, что Бензема уже был готов сыграть еще во встрече 7-го тура против "Эспаньола" (2:0), однако главный тренер команды Зинедин Зидан предпочел не рисковать игроком. Напомним, что у форварда была травма бедра.
Теги: Бензема Реал
Сегодня, 01:20
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