Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Тарасов: думаю, все видят, что мы находимся в хорошей форме

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в эфире шоу "8-16" рассказал о победе над "Динамо" (3:0).

"Уверенно обыграли "Динамо", результат заслуженный. Хотел бы поздравить и свою команду с победой, и всех болельщиков. Усталость? Думаю, все видят, что мы находимся в хорошей форме. Нас хватает физически, и мы побеждаем. Поэтому всех еще раз — с победой!" - сказал Тарасов.
Теги: Тарасов Локомотив Динамо
Сегодня, 02:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.