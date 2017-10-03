Дмитрий Тарасов: думаю, все видят, что мы находимся в хорошей форме

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в эфире шоу "8-16" рассказал о победе над "Динамо" (3:0)."Уверенно обыграли "Динамо", результат заслуженный. Хотел бы поздравить и свою команду с победой, и всех болельщиков. Усталость? Думаю, все видят, что мы находимся в хорошей форме. Нас хватает физически, и мы побеждаем. Поэтому всех еще раз — с победой!" - сказал Тарасов.