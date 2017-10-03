Бывший нападающий сборной Англии Рики Ламберт завершил карьеру, сообщает talkSPORT.35-летний экс-форвард выразил благодарность клубам, за которые выступал с 1998 по 2017 год.На клубном уровне он принял участие в 701 матчей, забив 241 гол.