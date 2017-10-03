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Рики Ламберт завершил карьеру

Бывший нападающий сборной Англии Рики Ламберт завершил карьеру, сообщает talkSPORT.

35-летний экс-форвард выразил благодарность клубам, за которые выступал с 1998 по 2017 год.

На клубном уровне он принял участие в 701 матчей, забив 241 гол.
Сегодня, 03:28
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