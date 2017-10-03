Хави Гарсия из-за травмы может не сыграть с "Валенсией"

Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия из-за повреждения четырехглавой мышцы бедра пропустит около двух недель, сообщает официальный сайт испанского клуба.Таким образом, Хави Гарсия рискует не сыграть в домашнем матче против "Валенсии", который состоится 15 октября.