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Хави Гарсия из-за травмы может не сыграть с "Валенсией"

Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия из-за повреждения четырехглавой мышцы бедра пропустит около двух недель, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Таким образом, Хави Гарсия рискует не сыграть в домашнем матче против "Валенсии", который состоится 15 октября.
Теги: Гарсия Бетис Валенсия
Сегодня, 04:23
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