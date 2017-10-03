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Никола Калинич пропустит отборочные матчи сборной Хорватии

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич пропустит отборочные матчи к чемпионату мира против национальных команд Финляндии и Украины, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Медицинское обследование в Милане показало, что участие форварда в октябрьских матчах сборной невозможно.
Теги: Сборная Хорватии
Сегодня, 05:40
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