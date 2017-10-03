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Златан Ибрагимович: скоро я вернусь

Болельщики Златана Ибрагимовича, восстанавливающегося после травмы колена, на странице в Инстаграме сообщил о своем скором возвращении.

Футболист индивидуально тренируется в тренажерном зале и на футбольном поле.

"Скоро я вернусь. Сильнее, чем когда-либо", - сказал Ибрагимович.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 06:05
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