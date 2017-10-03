Златан Ибрагимович: скоро я вернусь

Болельщики Златана Ибрагимовича, восстанавливающегося после травмы колена, на странице в Инстаграме сообщил о своем скором возвращении.Футболист индивидуально тренируется в тренажерном зале и на футбольном поле."Скоро я вернусь. Сильнее, чем когда-либо", - сказал Ибрагимович.