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"Реал" создаст женскую футбольную команду

Президент "Реала" Флорентино Перес объявил, что клуб планирует создать женскую команду.

"Во-первых, мы хотим создать женскую футбольный отдел, чтобы команда могла тренироваться. Мы не собираемся создавать команду с иностранными игроками, но команда должна появиться, пусть даже и любительская", - цитирует Переса Marca.
Теги: Реал
Сегодня, 06:42
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