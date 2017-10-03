"Реал" создаст женскую футбольную команду

Президент "Реала" Флорентино Перес объявил, что клуб планирует создать женскую команду."Во-первых, мы хотим создать женскую футбольный отдел, чтобы команда могла тренироваться. Мы не собираемся создавать команду с иностранными игроками, но команда должна появиться, пусть даже и любительская", - цитирует Переса Marca.