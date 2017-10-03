Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сердар Азмун: мечтаю играть за мадридский "Реал"

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун рассказал, что примет решение о своем будущем после чемпионата мира-2018.

"Я хочу выступать в топовом чемпионате. Решение приму после чемпионата мира-2018, а сейчас мне нужно играть в основе "Рубина", потому долгий простой может негативно сказаться на форме.

О чем мечтаю? Играть за мадридский "Реал", так как это любимый клуб с самого моего детства", - приводит слова Азмуна "Sportbox" со ссылкой на tasnimnews.
Теги: Азмун Реал Рубин
Сегодня, 08:57
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Академия (Сегодня, 09:58) #
  • -1
  •  (1)
online

пиз.дуй
Регистрация: 20.06.2016
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:07) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
занимай очередь..перед пенсией твоя и подойдёт
Регистрация: 6.09.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.