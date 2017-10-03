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Арьен Роббен: я критиковал Анчелотти? Это абсолютная чушь

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен опроверг информацию о том, что он раскритиковал экс-главного тренера команды Карло Анчелотти.

"Это абсолютная чушь. Никогда бы не стал нападать на футболистов или тренера, которых уже нет в команде", - цитирует Роббена Telegraaf.
Теги: Роббен Бавария
Сегодня, 09:27
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