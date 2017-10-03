Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Агент: после вызова Чернова в сборную, два наших топ-клуба следят за ним

Защитник "Тосно" Евгений Чернов, принадлежащий "Зениту", привлек внимание российских топ-клубов, сообщил агент футболиста Александр Маньяков.

"Недавно был в Питере и общался с руководителями "Зенита". Скажу так: за ним пристально следят люди, отвечающие за спортивную составляющую, ни о какой продаже речи не идет.

Кроме того, Женю вызвали в сборную России. Станислав Саламович, конечно, красавец! У него не зашоренный взгляд, он готов рисковать. Где находится "Тосно"? Внизу турнирной таблицы. Но там есть два ярких футболиста – Заболотный и Чернов, которых Черчесов приглашает. Значит он на них рассчитывает. Это ведь уже второй вызов. Сейчас не просто товарищеский матч с "Динамо", а игры с Ираном и Кореей, где будут наигрываться связи. Это реально основной состав.

В "Зените" это все видят. Согласитесь, что с российским паспортом квалифицированных футболистов не так много. Не буду скрывать, у меня были переговоры по Жене с двумя хорошими клубами, и сейчас, после его вызова в сборную, два наших топа за ним следят", – цитирует Маньякова "Спорт день за днем".
Теги: Чернов Тосно Зенит
Сегодня, 09:52
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:05) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
очень бы хотелось видеть Женьку Чернова в Спартаке! очень перспективный парень и просто блестящая замена Комбарову!!! жаль, что Зениту пренадлежит, не отпустят!
да и Заболотный, таранный центр-форвард, любящий борьбу составил бы отличную конкуренцию вечно больному и не забивному ЗеЛуишу, причем за значительно более скромную зарплату!!!
Регистрация: 23.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.