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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Агент: после вызова Чернова в сборную, два наших топ-клуба следят за ним
Защитник "Тосно" Евгений Чернов, принадлежащий "Зениту", привлек внимание российских топ-клубов, сообщил агент футболиста Александр Маньяков.
"Недавно был в Питере и общался с руководителями "Зенита". Скажу так: за ним пристально следят люди, отвечающие за спортивную составляющую, ни о какой продаже речи не идет.
Кроме того, Женю вызвали в сборную России. Станислав Саламович, конечно, красавец! У него не зашоренный взгляд, он готов рисковать. Где находится "Тосно"? Внизу турнирной таблицы. Но там есть два ярких футболиста – Заболотный и Чернов, которых Черчесов приглашает. Значит он на них рассчитывает. Это ведь уже второй вызов. Сейчас не просто товарищеский матч с "Динамо", а игры с Ираном и Кореей, где будут наигрываться связи. Это реально основной состав.
В "Зените" это все видят. Согласитесь, что с российским паспортом квалифицированных футболистов не так много. Не буду скрывать, у меня были переговоры по Жене с двумя хорошими клубами, и сейчас, после его вызова в сборную, два наших топа за ним следят", – цитирует Маньякова "Спорт день за днем".
"Недавно был в Питере и общался с руководителями "Зенита". Скажу так: за ним пристально следят люди, отвечающие за спортивную составляющую, ни о какой продаже речи не идет.
Кроме того, Женю вызвали в сборную России. Станислав Саламович, конечно, красавец! У него не зашоренный взгляд, он готов рисковать. Где находится "Тосно"? Внизу турнирной таблицы. Но там есть два ярких футболиста – Заболотный и Чернов, которых Черчесов приглашает. Значит он на них рассчитывает. Это ведь уже второй вызов. Сейчас не просто товарищеский матч с "Динамо", а игры с Ираном и Кореей, где будут наигрываться связи. Это реально основной состав.
В "Зените" это все видят. Согласитесь, что с российским паспортом квалифицированных футболистов не так много. Не буду скрывать, у меня были переговоры по Жене с двумя хорошими клубами, и сейчас, после его вызова в сборную, два наших топа за ним следят", – цитирует Маньякова "Спорт день за днем".
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