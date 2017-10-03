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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гарет Бэйл впервые за пять лет не стал игроком года в Уэльсе
Футбольная ассоциация Уэльса назвала лучшего игрока 2017 года, которым признан защитник "Рединга" Кристофер Гантер, сообщает BBC Sport.
Последние четыре года эту награду получал форвард "Реала" Гарет Бэйл, но в этом году игрок мадридского клуба стал лучшим лишь по версии футболистов.
Болельщики назвали лучшим полузащитника "Сток Сити" Джо Аллена, а представители СМИ проголосовали за игрока "Рединга" Дэвида Эдвардса.
Газета.Ru
Последние четыре года эту награду получал форвард "Реала" Гарет Бэйл, но в этом году игрок мадридского клуба стал лучшим лишь по версии футболистов.
Болельщики назвали лучшим полузащитника "Сток Сити" Джо Аллена, а представители СМИ проголосовали за игрока "Рединга" Дэвида Эдвардса.
Газета.Ru
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