Гарет Бэйл впервые за пять лет не стал игроком года в Уэльсе

Футбольная ассоциация Уэльса назвала лучшего игрока 2017 года, которым признан защитник "Рединга" Кристофер Гантер, сообщает BBC Sport.Последние четыре года эту награду получал форвард "Реала" Гарет Бэйл, но в этом году игрок мадридского клуба стал лучшим лишь по версии футболистов.Болельщики назвали лучшим полузащитника "Сток Сити" Джо Аллена, а представители СМИ проголосовали за игрока "Рединга" Дэвида Эдвардса.