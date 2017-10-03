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Игроки сборной России прошли исследования на уровень восстановления

С 8 утра в расположении сборной России начались исследования, которые позволят определить уровень восстановления игроков, передает пресс-служба национальной команды.

На тренировке футболисты пройдут беговой бип-тест.

- Тренерский штаб регулирует нагрузки строго индивидуально! - говорится в сообщении сборной в твиттере.

Теги: Сборная России
Сегодня, 10:13
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