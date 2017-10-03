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Роберто Манчини выразил соболезнования в связи трагедией в Лас-Вегасе

Главный тренер "Зенита" аргентинец Роберто Манчини в соцсетях выразил поддержку родным и близким погибших в результате массового убийства на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе.

"Выражаю свои соболезнования семьям всех жертв. Мои молитвы с Лас-Вегасом", – написал Манчини в твиттере.

Теги: Манчини
Сегодня, 10:33
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:59) #
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Цитата: dyadenka
аргентинец
куда катиться РуФу

секретный псевдоним Манчини, известный только Руфу


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 10:46) #
  • +4
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Болеет за:
«Зенит»
Главный тренер "Зенита" аргентинец Роберто Манчини

аргентинец
куда катиться РуФу
Регистрация: 5.11.2010
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