Роберто Манчини выразил соболезнования в связи трагедией в Лас-Вегасе

Главный тренер "Зенита" аргентинец Роберто Манчини в соцсетях выразил поддержку родным и близким погибших в результате массового убийства на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе."Выражаю свои соболезнования семьям всех жертв. Мои молитвы с Лас-Вегасом", – написал Манчини в твиттере.