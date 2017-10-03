В сборной Перу рассчитывают на Фарфана в игре против Аргентины

Врач сборной Перу Хулио Сегура выразил надежду, что полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан сможет помочь национальной команде уже в ближайшем матче отбора ЧМ-2018 против Аргентины."Фарфан был подвергнут МРТ, у него мускульная усталость, но у него не должно быть проблем, чтобы восстановиться к матчу с Аргентиной.Фарфан может вскоре приступить к полноценным тренировкам с командой", - сообщил доктор.