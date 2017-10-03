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Все футболисты сборной России, за исключением Головина, участвуют в тренировке

Все футболисты сборной России, за исключением полузащитника Александра Головина, принимают участие в тренировке во вторник, передает "Р-Спорт".

Занятие национальной команды проходит на базе в Новогорске в рамках подготовки к контрольным матчам со сборными Южной Кореи (7 октября, Москва) и Ирана (10 октября, Казань).

В понедельник по индивидуальной программе - бег в кроссовках в течение 40 минут - занимались футболисты московских "Локомотива", ЦСКА и санкт-петербургского "Зенита", а также Константин Рауш из "Кельна" и спартаковец Александр Самедов. Во вторник 25 футболистов начали тренировку в общей группе, а Головин, получивший частичное повреждение связок голеностопного сустава, занимается отдельно в тренажерном зале.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что Головину потребуется 4-5 дней для восстановления, и позднее будет принято решение о его участии в матчах с южнокорейцами и иранцами.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:49
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№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 12:09) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Стас быстро его вылечит,он и не таких симулянтов выводил на чистую воду
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
А Дзагоев тоже тренируется?
Регистрация: 16.05.2017
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