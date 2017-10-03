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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Все футболисты сборной России, за исключением Головина, участвуют в тренировке
Все футболисты сборной России, за исключением полузащитника Александра Головина, принимают участие в тренировке во вторник, передает "Р-Спорт".
Занятие национальной команды проходит на базе в Новогорске в рамках подготовки к контрольным матчам со сборными Южной Кореи (7 октября, Москва) и Ирана (10 октября, Казань).
В понедельник по индивидуальной программе - бег в кроссовках в течение 40 минут - занимались футболисты московских "Локомотива", ЦСКА и санкт-петербургского "Зенита", а также Константин Рауш из "Кельна" и спартаковец Александр Самедов. Во вторник 25 футболистов начали тренировку в общей группе, а Головин, получивший частичное повреждение связок голеностопного сустава, занимается отдельно в тренажерном зале.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что Головину потребуется 4-5 дней для восстановления, и позднее будет принято решение о его участии в матчах с южнокорейцами и иранцами.
Занятие национальной команды проходит на базе в Новогорске в рамках подготовки к контрольным матчам со сборными Южной Кореи (7 октября, Москва) и Ирана (10 октября, Казань).
В понедельник по индивидуальной программе - бег в кроссовках в течение 40 минут - занимались футболисты московских "Локомотива", ЦСКА и санкт-петербургского "Зенита", а также Константин Рауш из "Кельна" и спартаковец Александр Самедов. Во вторник 25 футболистов начали тренировку в общей группе, а Головин, получивший частичное повреждение связок голеностопного сустава, занимается отдельно в тренажерном зале.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что Головину потребуется 4-5 дней для восстановления, и позднее будет принято решение о его участии в матчах с южнокорейцами и иранцами.
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