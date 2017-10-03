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Геннадий Орлов: видимо, Промес снизил требования к себе

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о полузащитнике "Спартака" Квинси Промесе.

"А куда делся Промес?" - спросите вы. - "Он же российская звезда!" Видимо, Квинси перестал тренироваться как положено, снизил требования к себе, и его уровень снизился. Говорят: "Он устал", или что-то ещё. Для по-настоящему способных футболистов трагедия играть в российском чемпионате.

Учебно-тренировочная работа должна быть выстроена на высочайшем уровне, чтобы игроки прогрессировали. Не знаю, как она построена в "Спартаке", но судя по тому, что футболисты не развиваются, - не очень хорошо. Я сужу по результату", - цитирует Орлова "Чемпионат".
Теги: Орлов Промес
Сегодня, 11:53
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25
(11)
№25 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:10) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Гусев, когда его сменил на первом, казался глотком свежего воздуха,

С его "ничтоже сумнящеся"?


Какие б.яди минусуют? Обожатели Гусева?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№24 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 13:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ну вот как таких людей держат на ТВ. Ну просто грустно.
Регистрация: 10.10.2006
№23 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:07) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
"...Какое счастье, что я застал ТЕЛЕКОМЕНТАТОРОВ Маслаченко, Перетурина!"Я тоже очень рад, что слушал КОММЕНТАРИИ матчей Николаем Озеровым и Котэ Махарадзе.

А как я заслушивался репортажами Синявского!
А по факту-Перетурина невозможно было слушать,как и Гену сейчас,только тот не выпячивал своё боление за определённый клуб
А Маслаченко не скрывал,но разве его кто-то не любил?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№22 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:51) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: кандид
Цитата: verhdon27
"...Какое счастье, что я застал ТЕЛЕКОМЕНТАТОРОВ Маслаченко, Перетурина!"

Я тоже очень рад, что слушал КОММЕНТАРИИ матчей Николаем Озеровым и Котэ Махарадзе.

Сомневаюсь , что Вы слышали Перетурина . Генке еще далеко до него . Но долпоепы оба конкретные . Привет отцам из Суринама ( кто слышал , тот поймет ) !!!!!

Генкино ну ё моё после банки от Андерлехта затмевает все. КЛАССИКА.
Регистрация: 2.08.2010
№21 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:50) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Орлов - старый дряхлый пидооооооор!
Изменяет жене с чкрданцевым и лижет очко Миллеру! Хей-хей!


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№20 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:44) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: малкавиан
Геша, похоже, на всех сегодня просрался. Видать и правда указания поступили.

тролли питерские повылазили
Регистрация: 2.08.2010
№19 Написал: кандид (Сегодня, 12:42) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: verhdon27
"...Какое счастье, что я застал ТЕЛЕКОМЕНТАТОРОВ Маслаченко, Перетурина!"

Я тоже очень рад, что слушал КОММЕНТАРИИ матчей Николаем Озеровым и Котэ Махарадзе.

Сомневаюсь , что Вы слышали Перетурина . Генке еще далеко до него . Но долпоепы оба конкретные . Привет отцам из Суринама ( кто слышал , тот поймет ) !!!!!
Регистрация: 29.09.2016
№18 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:41) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
Судя по логике этого маразматика, Файзулин тоже снизил требования к себе.....)))))

и сам Орлов снизил к себе требования. Давно не комментирует игры бомжей.

Цитата: yuri
Промес пока никуда не делся, но движется в сторону Веллитона, Алекса , "людоеда". Мясной конвейер.

поинтересуйся домашнее животное ваши аргентосы обратные билеты купили в Питер?

Цитата: Sewer 79
Да всем понятно, что Промес сгинет в Тушино, вопрос времени. Если раньше каждый матч феерил, то теперь через два на третий.
Цитата: ММВ
Какое счастье, что я застал ТЕЛЕКОМЕНТАТОРОВ Маслаченко, Перетурина!

и в каких комментариях был хорош Перетурин?
когда облизывал спартачей?
его комментарии сплошной маразм, Гусев, когда его сменил на первом, казался глотком свежего воздуха, но не надолго, видимо аура 1го не позволяет развиваться спортивной журналистике.
в чем он лучше ГСО?
Геннадию Сергеевичу, конечно уже давно нужно переходить с федерального уровня на региональный.

Перетурин был Динамовцем. Учи матчасть молодое поколение
Регистрация: 2.08.2010
№17 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:32) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: verhdon27
"...Какое счастье, что я застал ТЕЛЕКОМЕНТАТОРОВ Маслаченко, Перетурина!"

Я тоже очень рад, что слушал КОММЕНТАРИИ матчей Николаем Озеровым и Котэ Махарадзе.

Так и Котэ и Николай Озеров носили звание заслуженных артистов СССР.
Регистрация: 17.04.2017
№16 Написал: fd65 (Сегодня, 12:32) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Судя по логике этого маразматика, Файзулин тоже снизил требования к себе.....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№15 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:30) #
  • +4
  •  (6)

Промес держит один уровень.и ему надо ещё работать и работать!
Регистрация: 27.07.2016
№14 Написал: fd65 (Сегодня, 12:27) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Дебил, за своим болотом лучше смотри.....
Регистрация: 3.12.2016
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:26) #
  • -8
  •  (10)

Промес пока никуда не делся, но движется в сторону Веллитона, Алекса , "людоеда". Мясной конвейер.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:23) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
вообще-то у Промеса травма..
а для старого пердуна..Квинси Промес - MVP сентября в РФПЛ
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:20) #
  • -6
  •  (12)
online

Да всем понятно, что Промес сгинет в Тушино, вопрос времени. Если раньше каждый матч феерил, то теперь через два на третий.
Цитата: ММВ
Какое счастье, что я застал ТЕЛЕКОМЕНТАТОРОВ Маслаченко, Перетурина!

и в каких комментариях был хорош Перетурин?
когда облизывал спартачей?
его комментарии сплошной маразм, Гусев, когда его сменил на первом, казался глотком свежего воздуха, но не надолго, видимо аура 1го не позволяет развиваться спортивной журналистике.
в чем он лучше ГСО?
Геннадию Сергеевичу, конечно уже давно нужно переходить с федерального уровня на региональный.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№10 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:19) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
"...Какое счастье, что я застал ТЕЛЕКОМЕНТАТОРОВ Маслаченко, Перетурина!"

Я тоже очень рад, что слушал КОММЕНТАРИИ матчей Николаем Озеровым и Котэ Махарадзе.
Регистрация: 16.05.2017
№9 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 12:11) #
  • +4
  •  (14)
online

Старый мразматик лизун газовой помойки
Регистрация: 12.02.2017
№8 Написал: Igor (FCSM) Москва (Сегодня, 12:09) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Самое странное и бессмысленное предположение, Геннадий Сергеевич.
Регистрация: 1.12.2014
№7 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:07) #
  • +15
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Какое счастье, что я застал ТЕЛЕКОМЕНТАТОРОВ Маслаченко, Перетурина!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№6 Написал: язва (Сегодня, 12:06) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: малкавиан
Геша, похоже, на всех сегодня просрался. Видать и правда указания поступили.

не.. осеннее обострение душевно-больного человека из ленинграда..

в питере сейчас обострение..холодно..мерзко..
слякоть..тьфу..
депрессия.. только первое место зенита спасает от суицида многих жителей этого города scream
п.с это даже по сайту этому заметно..

п.с пускай порадуются


--------------------
минусуют и стучат на этом сайте. -только пида..сы зенита-газпромовские!
Регистрация: 25.09.2016
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:03) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
надышался газом старый маразматик


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 12:03) #
  • +1
  •  (11)

Пора усыпить ...чтоб не мучался.
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 11:59) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
похоже сегодня день Гены
Регистрация: 20.10.2012
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 11:58) #
  • +6
  •  (16)
online
Болеет за:
«МЮ»
все бы так "снижали"
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 11:55) #
  • +8
  •  (16)

Геша, похоже, на всех сегодня просрался. Видать и правда указания поступили.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
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