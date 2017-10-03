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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Геннадий Орлов: видимо, Промес снизил требования к себе
Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о полузащитнике "Спартака" Квинси Промесе.
"А куда делся Промес?" - спросите вы. - "Он же российская звезда!" Видимо, Квинси перестал тренироваться как положено, снизил требования к себе, и его уровень снизился. Говорят: "Он устал", или что-то ещё. Для по-настоящему способных футболистов трагедия играть в российском чемпионате.
Учебно-тренировочная работа должна быть выстроена на высочайшем уровне, чтобы игроки прогрессировали. Не знаю, как она построена в "Спартаке", но судя по тому, что футболисты не развиваются, - не очень хорошо. Я сужу по результату", - цитирует Орлова "Чемпионат".
"А куда делся Промес?" - спросите вы. - "Он же российская звезда!" Видимо, Квинси перестал тренироваться как положено, снизил требования к себе, и его уровень снизился. Говорят: "Он устал", или что-то ещё. Для по-настоящему способных футболистов трагедия играть в российском чемпионате.
Учебно-тренировочная работа должна быть выстроена на высочайшем уровне, чтобы игроки прогрессировали. Не знаю, как она построена в "Спартаке", но судя по тому, что футболисты не развиваются, - не очень хорошо. Я сужу по результату", - цитирует Орлова "Чемпионат".
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