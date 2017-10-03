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Георгий Джикия: когда увидели, что Самедов потерял сознание, сразу поспешили на помощь

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия описал свою реакцию на потерю сознания одноклубником Александром Самедовым в матче премьер-лиги с "Уралом".

"Честно говоря, об этом даже не хочется вспоминать. Просто так вышло, что мы с Димой Комбаровым оказались на поле ближе всего к Саше. Когда увидели, что произошло, сразу поспешили на помощь, надеюсь, наши слаженные действия помогли ему.

Самое главное, что все позади, с Сашей все хорошо, он в строю и находится с нами в сборной", - сказал Джикия.

RT
Теги: Джикия Самедов Сборная России
Сегодня, 12:24
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