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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Георгий Джикия: когда увидели, что Самедов потерял сознание, сразу поспешили на помощь
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия описал свою реакцию на потерю сознания одноклубником Александром Самедовым в матче премьер-лиги с "Уралом".
"Честно говоря, об этом даже не хочется вспоминать. Просто так вышло, что мы с Димой Комбаровым оказались на поле ближе всего к Саше. Когда увидели, что произошло, сразу поспешили на помощь, надеюсь, наши слаженные действия помогли ему.
Самое главное, что все позади, с Сашей все хорошо, он в строю и находится с нами в сборной", - сказал Джикия.
RT
"Честно говоря, об этом даже не хочется вспоминать. Просто так вышло, что мы с Димой Комбаровым оказались на поле ближе всего к Саше. Когда увидели, что произошло, сразу поспешили на помощь, надеюсь, наши слаженные действия помогли ему.
Самое главное, что все позади, с Сашей все хорошо, он в строю и находится с нами в сборной", - сказал Джикия.
RT
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