Георгий Джикия: когда увидели, что Самедов потерял сознание, сразу поспешили на помощь

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия описал свою реакцию на потерю сознания одноклубником Александром Самедовым в матче премьер-лиги с "Уралом"."Честно говоря, об этом даже не хочется вспоминать. Просто так вышло, что мы с Димой Комбаровым оказались на поле ближе всего к Саше. Когда увидели, что произошло, сразу поспешили на помощь, надеюсь, наши слаженные действия помогли ему.Самое главное, что все позади, с Сашей все хорошо, он в строю и находится с нами в сборной", - сказал Джикия.