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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Геннадий Орлов: в России Паредес №1 на своей позиции
Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.
"У Паредеса поставленный удар - это не единственный его козырь. Видели, как он исполняет диагонали? В России он №1 на своей позиции, но есть другая проблема.
Смотрели как-то с Сашей Чевадзе матч "Зенита". Он спрашивает: "А почему 5-й номер отдаёт пас и не бежит вперёд - он ведь полузащитник! Я играл центрального защитника и всегда участвовал в атаке. Лишняя пара ног в чужой штрафной - неожиданность для соперника, полузащитники должны туда лезть. Паредес туда пока не бежит. Либо не хватает сил, либо чего-то не понимает", - цитирует Орлова "Чемпионат".
"У Паредеса поставленный удар - это не единственный его козырь. Видели, как он исполняет диагонали? В России он №1 на своей позиции, но есть другая проблема.
Смотрели как-то с Сашей Чевадзе матч "Зенита". Он спрашивает: "А почему 5-й номер отдаёт пас и не бежит вперёд - он ведь полузащитник! Я играл центрального защитника и всегда участвовал в атаке. Лишняя пара ног в чужой штрафной - неожиданность для соперника, полузащитники должны туда лезть. Паредес туда пока не бежит. Либо не хватает сил, либо чего-то не понимает", - цитирует Орлова "Чемпионат".
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