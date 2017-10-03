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Геннадий Орлов: в России Паредес №1 на своей позиции

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.

"У Паредеса поставленный удар - это не единственный его козырь. Видели, как он исполняет диагонали? В России он №1 на своей позиции, но есть другая проблема.

Смотрели как-то с Сашей Чевадзе матч "Зенита". Он спрашивает: "А почему 5-й номер отдаёт пас и не бежит вперёд - он ведь полузащитник! Я играл центрального защитника и всегда участвовал в атаке. Лишняя пара ног в чужой штрафной - неожиданность для соперника, полузащитники должны туда лезть. Паредес туда пока не бежит. Либо не хватает сил, либо чего-то не понимает", - цитирует Орлова "Чемпионат".
Теги: Орлов Паредес
Сегодня, 12:42
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6
(2)
№6 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:13) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Либо не хватает сил, либо чего-то не понимает
Но лучший!
В этом заявлении весь Гена

Цитата: Skyline
гена решил спалить стулья московских)))

Причём здесь московские,если он дебил для всей страны,чудак?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 13:01) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«МЮ»
Гена что то съел не свежее,вот и днище рвет у старика весь деньsmile
Регистрация: 9.03.2017
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 12:57) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
гена решил спалить стулья московских)))


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:47) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Гену на царство. напоминает персонажа из мультика- маловато будет.
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
Епт, наверное, Паредес не бежит в штрафную соперника потому что Манчини четко обозначил ему фронт работы. Даст задачу подключаться - Паредес будет.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 12:43) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 24.11.2008
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