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ЦСКА сыграет контрольный матч с "Уфой"

ЦСКА во время паузы в чемпионате России, связанной с матчами сборных, проведет товарищескую встречу с "Уфой", передает пресс-служба клуба.

Встреча состоится в Москве 9 октября на стадионе "Октябрь". Вход для болельщиков будет бесплатным.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:44
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2
(0)
№2 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он же только что сыграл.Нет?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 12:49) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Лапочкин судит будет?вот там и перебьете пенальти и новый пробьете sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017
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