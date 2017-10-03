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Квинси Промес: Каррера? Зачем выдумывать скандал на пустом месте?

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес не видит никакого разлада в отношениях игроков с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

– Я должен спросить вас о Массимо Каррере.

– Да-да, догадываюсь, о чем именно. Я не обращаю внимания на всю ерунду в прессе – предпочитаю просто делать свою работу. В прошлом сезоне Массимо был лучшим тренером, а теперь у команды якобы разладились с ним отношения. Он привел нас к титулу, с тех прошло всего три месяца. Что изменилось-то? Может, вы объясните?

– Никакого разлада между Каррерой и игроками нет?

– Каррера – классный тренер и превосходный человек, вот что я знаю. Об остальном спросите его самого или других игроков. Иногда Массимо эмоционален, но мне это нравится. Лично я не понимаю, в чем вообще проблема. Врать мне незачем. Но зачем выдумывать скандал на пустом месте? Давайте я тоже начну придираться ко всему подряд. У тебя прическа не в порядке, а ему не идут ботинки… Так можно дойти до абсурда.

– В Мариборе Каррера заменил вас по ошибке?

– Да, ему сказали, что я травмирован, а это было не так. Но я спокойно ушел с поля и пожал руку тренеру. Я уже и забыл этот момент, ничего в нем такого нет. Во-первых, тренер решает, кого менять. Во-вторых, ошибки случаются у всех. Мы стараемся оборачивать такое в шутку. Я на поле тоже допускаю ошибки – и что?

Матч ТВ
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 13:26
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№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец Антоха научился с нашими журналистами разговаривать)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 13:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Красавчик!
Регистрация: 13.08.2009
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