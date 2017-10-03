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Кокорин: у нас сильная команда, и я играю на своей позиции

Нападающий сборной России Александр Кокорин прокомментировал свою голевую серию за футбольный клуб "Зенит":

- Произошли ли какие-то изменения с последним сбором?

- Переехали в новый корпус. Распорядок и правила прежние.

- Что можете сказать о воссоединении вашей связки с Фёдором Смоловым ?

- Доволен. Если ещё и выйдем играть вместе будет ещё лучше! Будем ждать игр, посмотрим. Несмотря на большое количество игр, Успеваем восстанавливаться.

- С чем связываете вашу успешную игру в последнее время?

- Дело в соответствии: сильная команда, я играю на своей позиции.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 13:27
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