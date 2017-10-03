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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Булыкин: если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами (1)
Дмитрий Булыкин: если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами (1)
Кокорин: у нас сильная команда, и я играю на своей позиции
Нападающий сборной России Александр Кокорин прокомментировал свою голевую серию за футбольный клуб "Зенит":
- Произошли ли какие-то изменения с последним сбором?
- Переехали в новый корпус. Распорядок и правила прежние.
- Что можете сказать о воссоединении вашей связки с Фёдором Смоловым ?
- Доволен. Если ещё и выйдем играть вместе будет ещё лучше! Будем ждать игр, посмотрим. Несмотря на большое количество игр, Успеваем восстанавливаться.
- С чем связываете вашу успешную игру в последнее время?
- Дело в соответствии: сильная команда, я играю на своей позиции.
- Произошли ли какие-то изменения с последним сбором?
- Переехали в новый корпус. Распорядок и правила прежние.
- Что можете сказать о воссоединении вашей связки с Фёдором Смоловым ?
- Доволен. Если ещё и выйдем играть вместе будет ещё лучше! Будем ждать игр, посмотрим. Несмотря на большое количество игр, Успеваем восстанавливаться.
- С чем связываете вашу успешную игру в последнее время?
- Дело в соответствии: сильная команда, я играю на своей позиции.
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