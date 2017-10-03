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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кокорин: шутка с усами была на отдыхе, давайте не будем об этом забывать
Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин после тренировки сборной пояснил прессе различия в подходах Черчесова и Манчини к тренировкам, проанализировал множество забитых им мячей, заявил что Фурсенко доверяем ему, а также прокомментировал более раннюю шутку с усами:
- Когда я играл на своей позиции, было примерно то же самое, хотя было меньше игр. Тут больше матчей, и команда намного сильнее, поэтому мне играть в одно удовольствие. В команде новые игроки, другая немного тактика, я на своей позиции, много еще факторов можно перечислять.
- Какую роль в вашем прогрессе сыграл Сергей Фурсенко?
- У меня отличные отношения с Фурсенко, он с самого начала сказал, что доверяет мне и хочет, чтобы я играл в "Зените". После того, как я пообщался с ним лично, ничего, кроме теплых слов, не могу о нем сказать"
- Манчини и Черчесов в чем то похожи?
- У них разные подходы в тренировках, у итальянцев больше физических нагрузок, мы много бегаем, много тактики. Станислав Саламович знает ребят и модель, которую хочет привить сборной, поэтому мы работаем, чтобы все поняли, что он от нас хочет
- Не было ли в глубине души страха, что летняя шутка, которую не все поняли, может повлиять на ваши перспективы в сборной?
- Ладно, если бы это произошло во время турнира или моего вызова в сборную, но это произошло на отдыхе. Не надо об этом забывать
Источник: Rusfootball.info
- Когда я играл на своей позиции, было примерно то же самое, хотя было меньше игр. Тут больше матчей, и команда намного сильнее, поэтому мне играть в одно удовольствие. В команде новые игроки, другая немного тактика, я на своей позиции, много еще факторов можно перечислять.
- Какую роль в вашем прогрессе сыграл Сергей Фурсенко?
- У меня отличные отношения с Фурсенко, он с самого начала сказал, что доверяет мне и хочет, чтобы я играл в "Зените". После того, как я пообщался с ним лично, ничего, кроме теплых слов, не могу о нем сказать"
- Манчини и Черчесов в чем то похожи?
- У них разные подходы в тренировках, у итальянцев больше физических нагрузок, мы много бегаем, много тактики. Станислав Саламович знает ребят и модель, которую хочет привить сборной, поэтому мы работаем, чтобы все поняли, что он от нас хочет
- Не было ли в глубине души страха, что летняя шутка, которую не все поняли, может повлиять на ваши перспективы в сборной?
- Ладно, если бы это произошло во время турнира или моего вызова в сборную, но это произошло на отдыхе. Не надо об этом забывать
Источник: Rusfootball.info
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