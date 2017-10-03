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Лю Хуншен: травмы в "Спартаке"? Виноват тот, кто отвечает за физподготовку

Бывший доктор "Спартака" Лю Хуншен высказал мнение, с чем может быть связана череда травм в стане красно-белых.

– Вы проводили в "Спартаке" профилактику мышечных травм?

– Конечно! Иглоукалывание как раз для снятия мышечного тонуса, спазма. Часто бывало, что у игроков ничего не болело, но им хотелось снять усталость. Тогда Комбаров, Ещенко, Глушаков, Ананидзе, Ребров шли ко мне, чтобы расслабиться. Это не лечение, а профилактика. Я ставил иголки в икроножные и ягодичные мышцы, мышцы бедра, поясницу. Одного раза хватает. Пусть Глушаков приезжает, если хочет. Он отличный человек и хороший капитан! В том, что «Спартак» стал чемпионом, велика его заслуга!

– И все же – кто больше виноват в том, что в "Спартаке" столько травмированных?

– Тот, кто отвечает за физическую подготовку.

– Получается, Джорджио Д’Урбано?

– Если он в этом главный, да. А врачи должны говорить ему, если видят, что нагрузок слишком много.

– Кто из врачей, Вартапетов?

– Нет, он начальник департамента, на базе бывает редко. Имею в виду тех, кто работает на поле.

– За ваши годы в "Спартаке" случалось такое, чтобы сразу девять травмированных?

– Не помню подобного. Три-четыре точно было. Но если много больных, это из-за перегруженности.

– А кто особенно перегружал – Карпин?

– Не хочу говорить об этом. Много времени прошло.

– Будете и дальше смотреть матчи "Спартака"?

– Конечно! Я футбол не люблю, но "Спартак" смотрю всегда и переживаю, чтобы никто не травмировался. Главное – здоровье, а не победа, хотя в идеале и три очка бы набрать.

Советский спорт
Теги: Спартак
Сегодня, 13:37
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№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:37) #
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online

Видно бабник еще тот этот Дурбано. Надо его в нашу сборную волейбольную, а то совсем что-то они сдали в этом году.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Д’Урбано родился в Кьети, в 200 километрах от Рима. Жизнь в маленьком городке текла очень медленно, и чтобы как-то вырваться из рутины, Джорджо с шестнадцати лет совершал восхождения на горы и спускался оттуда на лыжах. В первом же своем спуске он упал и повредил копчик, но это его не остановило. Спустя четыре года Д’Урбано уже работал спасателем в горах.

Еще через четыре года друг предложил ему поступить в учебное заведение в Риме, которое готовило специалистов, в том числе и по горнолыжному спорту. Впоследствии Д’Урбано работал в штабе женской лыжной сборной Италии, затем его подопечным был знаменитый слаломист Альберто Томба, с которым он трудился шесть лет.

В 2003 году карьера тренера по физподготовке сделала крутой поворот: он стал работать с футболистами. Первым его клубом оказалась «Аталанта», в которой тогда еще играл Массимо Каррера. В Бергамо Д’Урбано трудился четыре года, после чего перешел в «Про Верчелли». Затем было четырехлетнее сотрудничество с женской волейбольной «Новарой» и сборной Италии по водным лыжам.

В сезоне-2010/11 Д’Урбано работал с Антонио Конте в «Сиене», отвечая за структуру, аналогичную MilanLab в «Милане» – лабораторном комплексе, где собираются и анализируются физические данные игроков и составляются рекомендации для тренировок. «Сиена» вернулась в Серию А, однако имея трехлетний контракт с «Сиеной», Джорджо не последовал за Конте в «Ювентус».
Последние два года Д’Урбано работал с мужской олимпийской сборной Италии по волейболу (и завоевал с ней серебро Рио-2016), а также сотрудничал с футбольным клубом третьего дивизиона «Олбия», главным тренером которой являлся Микеле Миньяни, экс-тренер молодежного состава «Сиены».
Регистрация: 23.03.2009
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