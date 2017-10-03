Лю Хуншен: травмы в "Спартаке"? Виноват тот, кто отвечает за физподготовку

Бывший доктор "Спартака" Лю Хуншен высказал мнение, с чем может быть связана череда травм в стане красно-белых.– Конечно! Иглоукалывание как раз для снятия мышечного тонуса, спазма. Часто бывало, что у игроков ничего не болело, но им хотелось снять усталость. Тогда Комбаров, Ещенко, Глушаков, Ананидзе, Ребров шли ко мне, чтобы расслабиться. Это не лечение, а профилактика. Я ставил иголки в икроножные и ягодичные мышцы, мышцы бедра, поясницу. Одного раза хватает. Пусть Глушаков приезжает, если хочет. Он отличный человек и хороший капитан! В том, что «Спартак» стал чемпионом, велика его заслуга!– Тот, кто отвечает за физическую подготовку.– Если он в этом главный, да. А врачи должны говорить ему, если видят, что нагрузок слишком много.– Нет, он начальник департамента, на базе бывает редко. Имею в виду тех, кто работает на поле.– Не помню подобного. Три-четыре точно было. Но если много больных, это из-за перегруженности.– Не хочу говорить об этом. Много времени прошло.– Конечно! Я футбол не люблю, но "Спартак" смотрю всегда и переживаю, чтобы никто не травмировался. Главное – здоровье, а не победа, хотя в идеале и три очка бы набрать.