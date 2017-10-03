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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лю Хуншен: травмы в "Спартаке"? Виноват тот, кто отвечает за физподготовку
Бывший доктор "Спартака" Лю Хуншен высказал мнение, с чем может быть связана череда травм в стане красно-белых.
– Вы проводили в "Спартаке" профилактику мышечных травм?
– Конечно! Иглоукалывание как раз для снятия мышечного тонуса, спазма. Часто бывало, что у игроков ничего не болело, но им хотелось снять усталость. Тогда Комбаров, Ещенко, Глушаков, Ананидзе, Ребров шли ко мне, чтобы расслабиться. Это не лечение, а профилактика. Я ставил иголки в икроножные и ягодичные мышцы, мышцы бедра, поясницу. Одного раза хватает. Пусть Глушаков приезжает, если хочет. Он отличный человек и хороший капитан! В том, что «Спартак» стал чемпионом, велика его заслуга!
– И все же – кто больше виноват в том, что в "Спартаке" столько травмированных?
– Тот, кто отвечает за физическую подготовку.
– Получается, Джорджио Д’Урбано?
– Если он в этом главный, да. А врачи должны говорить ему, если видят, что нагрузок слишком много.
– Кто из врачей, Вартапетов?
– Нет, он начальник департамента, на базе бывает редко. Имею в виду тех, кто работает на поле.
– За ваши годы в "Спартаке" случалось такое, чтобы сразу девять травмированных?
– Не помню подобного. Три-четыре точно было. Но если много больных, это из-за перегруженности.
– А кто особенно перегружал – Карпин?
– Не хочу говорить об этом. Много времени прошло.
– Будете и дальше смотреть матчи "Спартака"?
– Конечно! Я футбол не люблю, но "Спартак" смотрю всегда и переживаю, чтобы никто не травмировался. Главное – здоровье, а не победа, хотя в идеале и три очка бы набрать.
Советский спорт
– Вы проводили в "Спартаке" профилактику мышечных травм?
– Конечно! Иглоукалывание как раз для снятия мышечного тонуса, спазма. Часто бывало, что у игроков ничего не болело, но им хотелось снять усталость. Тогда Комбаров, Ещенко, Глушаков, Ананидзе, Ребров шли ко мне, чтобы расслабиться. Это не лечение, а профилактика. Я ставил иголки в икроножные и ягодичные мышцы, мышцы бедра, поясницу. Одного раза хватает. Пусть Глушаков приезжает, если хочет. Он отличный человек и хороший капитан! В том, что «Спартак» стал чемпионом, велика его заслуга!
– И все же – кто больше виноват в том, что в "Спартаке" столько травмированных?
– Тот, кто отвечает за физическую подготовку.
– Получается, Джорджио Д’Урбано?
– Если он в этом главный, да. А врачи должны говорить ему, если видят, что нагрузок слишком много.
– Кто из врачей, Вартапетов?
– Нет, он начальник департамента, на базе бывает редко. Имею в виду тех, кто работает на поле.
– За ваши годы в "Спартаке" случалось такое, чтобы сразу девять травмированных?
– Не помню подобного. Три-четыре точно было. Но если много больных, это из-за перегруженности.
– А кто особенно перегружал – Карпин?
– Не хочу говорить об этом. Много времени прошло.
– Будете и дальше смотреть матчи "Спартака"?
– Конечно! Я футбол не люблю, но "Спартак" смотрю всегда и переживаю, чтобы никто не травмировался. Главное – здоровье, а не победа, хотя в идеале и три очка бы набрать.
Советский спорт
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