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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Полиция предотвратила взрыв перед матчем "ПСЖ" - "Бордо"
Самодельное взрывное устройство было найдено утром в субботу возле стадиона "Парк де Пренс" в Париже накануне матча 8-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Бордо".
Устройство, которое в 4:30 утра обнаружил местный житель, представляло собой четыре газовых баллона, покрытых бензином и связанных с детонатором, в качестве которого был использован мобильный телефон.
До сегодняшнего дня полиция проводила рейды в пригороде Парижа. По следам происшествия были арестованы пять человек, включая радикального исламиста, который находился под наблюдением.
Р-Спорт
Устройство, которое в 4:30 утра обнаружил местный житель, представляло собой четыре газовых баллона, покрытых бензином и связанных с детонатором, в качестве которого был использован мобильный телефон.
До сегодняшнего дня полиция проводила рейды в пригороде Парижа. По следам происшествия были арестованы пять человек, включая радикального исламиста, который находился под наблюдением.
Р-Спорт
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