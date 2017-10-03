Полиция предотвратила взрыв перед матчем "ПСЖ" - "Бордо"

Самодельное взрывное устройство было найдено утром в субботу возле стадиона "Парк де Пренс" в Париже накануне матча 8-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Бордо".Устройство, которое в 4:30 утра обнаружил местный житель, представляло собой четыре газовых баллона, покрытых бензином и связанных с детонатором, в качестве которого был использован мобильный телефон.До сегодняшнего дня полиция проводила рейды в пригороде Парижа. По следам происшествия были арестованы пять человек, включая радикального исламиста, который находился под наблюдением.