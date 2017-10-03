Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
06:22
Дмитрий Булыкин: если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами (1)
Дмитрий Булыкин: если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами (1)
Георгий Джикия: С удовольствием закрою любую зону, где буду полезен
Защитник сборной России Георгий Джикия в преддверии матча команды с Южной Кореей рассказал, что стал увереннее себя чувствовать в сборной:
- Сейчас другие впечатления после приезда в сборную. Все получается, все хорошо. Нет волнения, как в первый раз. Полностью сконцентрирован на работе. Стал уверенее себя чувствовать в команде.
- Какой беговой тест делала команда в начале тренировки?
- Обычный, всегда его делаем, когда собираемся. Посмотрели функциональное состояние, ничего особенного.
- Как оцените свое функциональное состояние?
- Неплохо, ничего не беспокоит.
- После двух удачных матчей за «Спартак» приехали в сборную с хорошим настроением?
- Да.
- Вам приходится играть на разных позициях - на фланге и в центре...
- Где скажут играть, там и буду. С удовольствием закрою любую зону, где буду полезен.
- Нет усталости?
- Пока все отлично. Как будет дальше, посмотрим.
- Чувствуете себя одним из лидеров команды?
- Не мне решать. Чувствую себя частью команды.
- Черчесов сказал, что против Кореи будут нужны быстрые игроки. Вы быстрый?
- Не знаю, решать тренерскому штабу.
- Что-нибудь знаете о Корее?
- Да, что они быстрые, как вы только что сказали. У нас отличные игроки, будем играть на победу.
Источник: Rusfooball.info
- Сейчас другие впечатления после приезда в сборную. Все получается, все хорошо. Нет волнения, как в первый раз. Полностью сконцентрирован на работе. Стал уверенее себя чувствовать в команде.
- Какой беговой тест делала команда в начале тренировки?
- Обычный, всегда его делаем, когда собираемся. Посмотрели функциональное состояние, ничего особенного.
- Как оцените свое функциональное состояние?
- Неплохо, ничего не беспокоит.
- После двух удачных матчей за «Спартак» приехали в сборную с хорошим настроением?
- Да.
- Вам приходится играть на разных позициях - на фланге и в центре...
- Где скажут играть, там и буду. С удовольствием закрою любую зону, где буду полезен.
- Нет усталости?
- Пока все отлично. Как будет дальше, посмотрим.
- Чувствуете себя одним из лидеров команды?
- Не мне решать. Чувствую себя частью команды.
- Черчесов сказал, что против Кореи будут нужны быстрые игроки. Вы быстрый?
- Не знаю, решать тренерскому штабу.
- Что-нибудь знаете о Корее?
- Да, что они быстрые, как вы только что сказали. У нас отличные игроки, будем играть на победу.
Источник: Rusfooball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.