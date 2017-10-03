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Георгий Джикия: С удовольствием закрою любую зону, где буду полезен

Защитник сборной России Георгий Джикия в преддверии матча команды с Южной Кореей рассказал, что стал увереннее себя чувствовать в сборной:

- Сейчас другие впечатления после приезда в сборную. Все получается, все хорошо. Нет волнения, как в первый раз. Полностью сконцентрирован на работе. Стал уверенее себя чувствовать в команде. 

- Какой беговой тест делала команда в начале тренировки?

- Обычный, всегда его делаем, когда собираемся. Посмотрели функциональное состояние, ничего особенного.

- Как оцените свое функциональное состояние?

- Неплохо, ничего не беспокоит.

- После двух удачных матчей за «Спартак» приехали в сборную с хорошим настроением?

- Да.

- Вам приходится играть на разных позициях - на фланге и в центре...
-  Где скажут играть, там и буду. С удовольствием закрою любую зону, где буду полезен. 

- Нет усталости?

- Пока все отлично. Как будет дальше, посмотрим.

- Чувствуете себя одним из лидеров команды?

- Не мне решать. Чувствую себя частью команды. 

- Черчесов сказал, что против Кореи будут нужны быстрые игроки. Вы быстрый?

- Не знаю, решать тренерскому штабу.

- Что-нибудь знаете о Корее?

- Да, что они быстрые, как вы только что сказали. У нас отличные игроки, будем играть на победу.

Источник: Rusfooball.info
Теги: Спартак Сборная России Джикия
Сегодня, 13:46
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