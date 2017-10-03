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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Спорт FM" уволил сотрудника за шутливый пост про Массимо Карреру
"Спорт FM" извинился за пост в социальных сетях с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой.
"Редакция "Спорт FM" приносит свои извинения футбольному клубу "Спартак", главному тренеру команды Массимо Каррере, болельщикам клуба и всем поклонникам футбола за неподобающий и выходящий за рамки приличия и журналистской этики пост в социальных сетях нашей радиостанции о Массимо Каррере.
SMM-менеджер, разместивший этот пост без ведома своего руководства, был уволен. Чтобы избежать повторения подобных инцидентов, мы будем ответственнее подходить к подбору кадров и усилим контроль за публикуемыми материалами", – говорится в заявлении издания.
"Редакция "Спорт FM" приносит свои извинения футбольному клубу "Спартак", главному тренеру команды Массимо Каррере, болельщикам клуба и всем поклонникам футбола за неподобающий и выходящий за рамки приличия и журналистской этики пост в социальных сетях нашей радиостанции о Массимо Каррере.
SMM-менеджер, разместивший этот пост без ведома своего руководства, был уволен. Чтобы избежать повторения подобных инцидентов, мы будем ответственнее подходить к подбору кадров и усилим контроль за публикуемыми материалами", – говорится в заявлении издания.
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