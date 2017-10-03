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"Спорт FM" уволил сотрудника за шутливый пост про Массимо Карреру

"Спорт FM" извинился за пост в социальных сетях с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой.

"Редакция "Спорт FM" приносит свои извинения футбольному клубу "Спартак", главному тренеру команды Массимо Каррере, болельщикам клуба и всем поклонникам футбола за неподобающий и выходящий за рамки приличия и журналистской этики пост в социальных сетях нашей радиостанции о Массимо Каррере.

SMM-менеджер, разместивший этот пост без ведома своего руководства, был уволен. Чтобы избежать повторения подобных инцидентов, мы будем ответственнее подходить к подбору кадров и усилим контроль за публикуемыми материалами", – говорится в заявлении издания.


Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 13:51
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8
(4)
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:48) #
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  •  (0)
online

Писавший заголовок считает данный пост шутливым?
Регистрация: 26.01.2007
№7 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:38) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Происки Газпрома angry
Регистрация: 22.08.2007
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:26) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Совсем уже люди потеряли рамки дозволенного.
Хотя на этом сайте такой же срез общества, задеть родных и близких для многих не проблема.

Чему удивляться...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 14:19) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
что тут сказать, видно совсем нет мозгов, в силу возраста
Вопрос к тем кто его взял на работу.
По-хорошему конечно, опиздюливают таких
Но в данном случае, мамка ремня даст и ладно
Регистрация: 24.11.2008
№4 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 14:03) #
  • +6
  •  (12)

а кто за нормальные комменты минусы ставит??? тут людей с мозгами вообще походу нет
Регистрация: 1.10.2015
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:58) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Скотство.Даже если и не он отфотошопил,то можно было бы и оригинал найти.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:58) #
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  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
За такие вещи бьют епало


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:55) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
журналюга мразь епаная, потом еще ноют почему не хотят общаться с ними

Оригинал фото


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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