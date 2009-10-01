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Квинси Промес: Д’Урбано винят в наших травмах? Это чушь, от начала и до конца

Форвард "Спартака" Квинси Промес заявил, что тренера красно-белых по физподготовке Джорджо Д’Урбано нельзя винить в обилии травм красно-белых.

– Летом в "Спартак" пришел новый тренер по физподготовке Джорджо Д’Урбано. Как с ним работается?

– Отличный специалист. Он помогает команде чувствовать себя лучше. Слышал много слухов о нем, но не придаю им значения.

– Что слышали?

– Д’Урбано винят в наших травмах. Это чушь, от начала и до конца. Я знаю, что происходит в "Спартаке", поэтому могу так заявлять. Неужели вы будете говорить, что я травмирован из-за Джорджо? Не тренер бьет игроков "Спартака" по ногам. Каждому нужно быть профессионалом и заботиться о себе. Не думаю, что один человек может травмировать сразу десять футболистов. Сами подумайте об этом. Звучит как глупая шутка!

– В чем тогда дело? В жестком графике?

– Люди болтают всякое и забывают: у нас чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов. Три игры в неделю! И каждой мы отдаемся полностью. Вот вам и причина: игроки утомлены. У меня и перед сезоном-то была пара дней отпуска. А российские игроки вовсе не отдыхали из-за этого турнира (Кубка конфедераций). Все логично, нет? Пожалуйста, не вмешивайте меня во весь этот негатив – я позитивный человек, - передает слова Промеса "Матч ТВ".
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 13:59
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№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:38) #
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online

[quote=tfu]в сборной из этой команд были игроки на КК, но почему-то они бодро бегают./quote]
Головин добегался.
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Капитаном должен быть он.
Про три игры загнул. Их две.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:26) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот все играют на три фронта Зенит Локомотив ЦСКА, но ни у кого нет 10 травмированных игроков, в сборной из этой команд были игроки на КК, но почему-то они бодро бегают.
А из Спартака одни жалобы жалобы и жалобы.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:22) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Квинси, ты лучшее, что сейчас есть в Спартаке, но ненужно защищать, того, кто действительно виновен в серьезнейших травмах игроков! таких совпадений не бывает! он возможно и профессиональный физрук, но только не в футболе!!!

Д’Урбано родился в Кьети, в 200 километрах от Рима. Жизнь в маленьком городке текла очень медленно, и чтобы как-то вырваться из рутины, Джорджо с шестнадцати лет совершал восхождения на горы и спускался оттуда на лыжах. В первом же своем спуске он упал и повредил копчик, но это его не остановило. Спустя четыре года Д’Урбано уже работал спасателем в горах.

Еще через четыре года друг предложил ему поступить в учебное заведение в Риме, которое готовило специалистов, в том числе и по горнолыжному спорту. Впоследствии Д’Урбано работал в штабе женской лыжной сборной Италии, затем его подопечным был знаменитый слаломист Альберто Томба, с которым он трудился шесть лет.

В 2003 году карьера тренера по физподготовке сделала крутой поворот: он стал работать с футболистами. Первым его клубом оказалась «Аталанта», в которой тогда еще играл Массимо Каррера. В Бергамо Д’Урбано трудился четыре года, после чего перешел в «Про Верчелли». Затем было четырехлетнее сотрудничество с женской волейбольной «Новарой» и сборной Италии по водным лыжам.

В сезоне-2010/11 Д’Урбано работал с Антонио Конте в «Сиене», отвечая за структуру, аналогичную MilanLab в «Милане» – лабораторном комплексе, где собираются и анализируются физические данные игроков и составляются рекомендации для тренировок. «Сиена» вернулась в Серию А. Имея трехлетний контракт с «Сиеной», Джорджо не последовал за Конте в «Ювентус».
Последние два года Д’Урбано работал с мужской олимпийской сборной Италии по волейболу (и завоевал с ней серебро Рио-2016), а также сотрудничал с футбольным клубом третьего дивизиона «Олбия», главным тренером которой являлся Микеле Миньяни, экс-тренер молодежного состава «Сиены».
ps он мастер подготовки горнолыжников, волеболистов и воднолыжников... но не специалист по подготовке футболистов серьезного уровня!!! отсюда и кресты у четырех игроков за пол-года на ровном месте!!! и масса мышечных травм!!!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: Busist Eagle city (Сегодня, 14:05) #
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  •  (7)

Парень , я рад , что ты в Спартаке


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OREL IS HERE
Регистрация: 13.02.2007
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