Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
06:22
Дмитрий Булыкин: если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами (1)
Дмитрий Булыкин: если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами (1)
Квинси Промес: Д’Урбано винят в наших травмах? Это чушь, от начала и до конца
Форвард "Спартака" Квинси Промес заявил, что тренера красно-белых по физподготовке Джорджо Д’Урбано нельзя винить в обилии травм красно-белых.
– Летом в "Спартак" пришел новый тренер по физподготовке Джорджо Д’Урбано. Как с ним работается?
– Отличный специалист. Он помогает команде чувствовать себя лучше. Слышал много слухов о нем, но не придаю им значения.
– Что слышали?
– Д’Урбано винят в наших травмах. Это чушь, от начала и до конца. Я знаю, что происходит в "Спартаке", поэтому могу так заявлять. Неужели вы будете говорить, что я травмирован из-за Джорджо? Не тренер бьет игроков "Спартака" по ногам. Каждому нужно быть профессионалом и заботиться о себе. Не думаю, что один человек может травмировать сразу десять футболистов. Сами подумайте об этом. Звучит как глупая шутка!
– В чем тогда дело? В жестком графике?
– Люди болтают всякое и забывают: у нас чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов. Три игры в неделю! И каждой мы отдаемся полностью. Вот вам и причина: игроки утомлены. У меня и перед сезоном-то была пара дней отпуска. А российские игроки вовсе не отдыхали из-за этого турнира (Кубка конфедераций). Все логично, нет? Пожалуйста, не вмешивайте меня во весь этот негатив – я позитивный человек, - передает слова Промеса "Матч ТВ".
– Летом в "Спартак" пришел новый тренер по физподготовке Джорджо Д’Урбано. Как с ним работается?
– Отличный специалист. Он помогает команде чувствовать себя лучше. Слышал много слухов о нем, но не придаю им значения.
– Что слышали?
– Д’Урбано винят в наших травмах. Это чушь, от начала и до конца. Я знаю, что происходит в "Спартаке", поэтому могу так заявлять. Неужели вы будете говорить, что я травмирован из-за Джорджо? Не тренер бьет игроков "Спартака" по ногам. Каждому нужно быть профессионалом и заботиться о себе. Не думаю, что один человек может травмировать сразу десять футболистов. Сами подумайте об этом. Звучит как глупая шутка!
– В чем тогда дело? В жестком графике?
– Люди болтают всякое и забывают: у нас чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов. Три игры в неделю! И каждой мы отдаемся полностью. Вот вам и причина: игроки утомлены. У меня и перед сезоном-то была пара дней отпуска. А российские игроки вовсе не отдыхали из-за этого турнира (Кубка конфедераций). Все логично, нет? Пожалуйста, не вмешивайте меня во весь этот негатив – я позитивный человек, - передает слова Промеса "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.